Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a alias 'Wescol', señalado de hurto y fuga de presos en Caucasia, Antioquia

Capturan a alias 'Wescol', señalado de hurto y fuga de presos en Caucasia, Antioquia

En el operativo también fue capturado alias 'Randa', otro delincuente con injerencia en el Bajo Cauca.

CAPTURAS WESCOL -RANDA- EJÉRCITO NACIONAL.jpg
Cortesía: Ejército
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:46 a. m.

En Caucasia, Antioquia, capturaron a alias 'Wescol', presunto integrante de Los Caparros y acusado de hurto y fuga de presos. En el operativo también fue capturado alias 'Randa', otro delincuente con injerencia en el Bajo Cauca

En un procedimiento realizado por el Gaula Militar del Bajo Cauca antioqueño se logró la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de Los Caparros, una organización criminal con alta injerencia en municipios como Caucasia y otras localidades de la subregión.

El operativo que se realizó en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional, permitió identificar a alias 'Wescol' y alias 'Randa' que tenían en su poder un revólver, municiones y dos teléfonos celulares que ahora son parte de la investigación.

La información entregada por la Fuerza Pública indicó que alias 'Wescol' es un delincuente con cinco anotaciones por los delitos de fuga de presos, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mientras que alias 'Randa' era buscado por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Según destacaron desde Caucasia, recientes operativos realizados en ese municipio antioqueño han permitido desarticular algunas organizaciones delincuenciales con injerencia en el territorio y otras zonas del Bajo Cauca antioqueño.

Se espera que en las próximas semanas se sigan realizando otro tipo de procedimientos en los que se busca disminuir el accionar de Los Caparros que, a parte de su intención criminal, también trabaja en asocio con otros grupos armados en la subregión del departamento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bajo Cauca

Noticias de hoy

Orden público