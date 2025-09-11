Capturan a alias 'Wescol', señalado de hurto y fuga de presos en Caucasia, Antioquia

En Caucasia, Antioquia, capturaron a alias 'Wescol', presunto integrante de Los Caparros y acusado de hurto y fuga de presos. En el operativo también fue capturado alias 'Randa', otro delincuente con injerencia en el Bajo Cauca

En un procedimiento realizado por el Gaula Militar del Bajo Cauca antioqueño se logró la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de Los Caparros, una organización criminal con alta injerencia en municipios como Caucasia y otras localidades de la subregión.

El operativo que se realizó en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional, permitió identificar a alias 'Wescol' y alias 'Randa' que tenían en su poder un revólver, municiones y dos teléfonos celulares que ahora son parte de la investigación.

La información entregada por la Fuerza Pública indicó que alias 'Wescol' es un delincuente con cinco anotaciones por los delitos de fuga de presos, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mientras que alias 'Randa' era buscado por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Según destacaron desde Caucasia, recientes operativos realizados en ese municipio antioqueño han permitido desarticular algunas organizaciones delincuenciales con injerencia en el territorio y otras zonas del Bajo Cauca antioqueño.

Se espera que en las próximas semanas se sigan realizando otro tipo de procedimientos en los que se busca disminuir el accionar de Los Caparros que, a parte de su intención criminal, también trabaja en asocio con otros grupos armados en la subregión del departamento.