Denuncian contaminación por hidrocarburos en campo petrolero de Barrancabermeja

Una alerta ambiental fue emitida por la Alianza Colombia Libre de Fracking tras evidenciar contaminación con hidrocarburos en inmediaciones de la estación 6A del campo La Cira Infantas, en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja.

La denuncia surge luego de un recorrido realizado el pasado 15 de marzo de 2026 por integrantes de la organización, quienes documentaron en video afectaciones ambientales en la zona. En las imágenes, Óscar Sampayo, vocero de la alianza, expone la situación mientras recorre el área afectada.

“Observamos un impacto ambiental, una posible contaminación de una línea de conducción que encontramos aquí, generando estas afectaciones”, señaló Sampayo, al tiempo que cuestionó las acciones de respuesta frente a este tipo de emergencias.

Según la Alianza, el hallazgo fue realizado junto a organizaciones como CRY-GEAM y la Corporación Compromiso, con el acompañamiento técnico de la ONG Earthworks, en el marco de monitoreos que vienen desarrollando desde hace varios años en los campos petroleros del Magdalena Medio.



De acuerdo con la denuncia, en el lugar se evidenció la presencia de petróleo sobre el suelo, lo que estaría generando contaminación ambiental, afectaciones al aire y riesgos para la fauna que habita en este sector.

Tres días después del recorrido, el 18 de marzo, la organización envió una carta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a Ecopetrol solicitando atención inmediata a la situación.

En el documento, la Alianza advierte que la mancha de crudo se estaría extendiendo por una amplia zona y plantea una serie de interrogantes a las autoridades, entre ellos, “si Ecopetrol tenía conocimiento del hecho, qué acciones se han implementado para contener y remediar la contaminación, y cuánto tiempo lleva presentándose la afectación”.

Publicidad

Asimismo, solicitan a la ANLA ejercer su función de seguimiento y control, y verificar el cumplimiento del Plan de Contingencia del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares.

Finalmente, la organización reiteró su preocupación por los reiterados episodios de contaminación asociados a la actividad petrolera en Barrancabermeja.