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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Denuncian contaminación por hidrocarburos en campo petrolero de Barrancabermeja

Denuncian contaminación por hidrocarburos en campo petrolero de Barrancabermeja

Organizaciones ambientales de Barrancabermeja piden al ANLA y Ecopetrol atender la contaminación en el pozo La Cira Infantas en Barrancabermeja.

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