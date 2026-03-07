Más de 1.400 soldados llegan a reforzar seguridad electoral en Nordeste y Magdalena Medio antioqueño

Los ojos del país están puestos en las elecciones que se llevarán a cabo el 8 de marzo y las autoridades en Antioquia no han sido ajenas a esa situación debido al difícil momento que atraviesa el departamento en materia de seguridad a causa de acciones terroristas y amenazas latentes en diferentes municipios.

Ante la problemática que se vuelve una amenaza a pocas horas de los comicios, el Ejército Nacional indicó que llegará un refuerzo operacional de cerca de 1.500 soldados para atender posibles alteraciones al orden público en las subregiones del Nordeste y Magdalena Medio antioqueño.

El despliegue militar se ha hecho en los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío, Caracolí, Maceo, San Roque, Amalfi, Anorí y Yolombó en el departamento de Antioquia, así como en Puerto Boyacá en donde la misión será mantener el orden público.

El general Gabriel Majé, comandante de la Décimo Cuarta Brigada del Ejército Nacional, indicó que las labores estarán centradas en algunas zonas apartadas en donde la injerencia de grupos criminales es bastante alta.



"Para controlar y asumir y que la población ejerzca su libre derecho al voto en caso de que vea alguna situación de inseguridad, como el tema de encontrar algún artefacto explosivo, puede perfectamente hacer el llamado a la línea 107", indicó el uniformado.

Hay que mencionar que en esas zonas de Antioquia hay situaciones complicadas que ameritan el refuerzo operacional, por ejemplo, en Segovia en donde hay más de 270 personas desplazadas por el accionar delictivo de las disidencias o en Yondó donde hay dos desplazamientos activos que obedecen a intimidaciones de ilegales.

Según las proyecciones, se estima que un aproximado de 32.000 ciudadanos participen en la jornada electoral dentro de la jurisdicción de la Décima Cuarta Brigada, por lo que se ha dispuesto de la realización de patrullajes, instalación de puestos de control y la vigilancia de puntos estratégicos.