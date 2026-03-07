¿Reparar por cuenta propia o recurrir al seguro?: qué le sale mejor en caso de accidente

Normalmente, luego de un accidente de tránsito, lo primero que el afectado suele hacer es llamar al seguro. Sin embargo, cuando se trata de vehículos de gama alta, esta decisión no siempre es la más conveniente desde el punto de vista financiero. Activar una póliza o SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) por un daño menor puede terminar golpeando el valor del automóvil más de lo que muchos imaginan.

En el mercado de autos premium, el historial del vehículo, así como su estado actual, pesan. Un registro de accidente puede reducir su valor de forma drástica, entre un 30 % y un 50 %, de acuerdo con la gravedad del daño y cómo quede documentada su reparación.



Reparar por cuenta propia o acudir a la póliza: ¿qué sale mejor?

El seguro está diseñado para proteger el patrimonio del conductor, pero en algunos casos, como cuando el daño es menor, usarlo puede traer consigo costos que pocos tienen presentes.

Entre los factores que entran en juego están:



El deducible que debe asumir el propietario.

El posible aumento en la prima del seguro en los años siguientes.

El registro del siniestro en el historial del vehículo.

Carlos Guarín, CEO de Servicio Inglés, empresa especializada en repuestos y mantenimiento de vehículos de gama alta, explica que el problema no es utilizar el seguro, sino hacerlo sin conocer sus consecuencias.

De acuerdo con el experto, en el segmento premium los compradores revisan con lupa el historial de cada vehículo antes de cerrar una compra. Cualquier antecedente relevante puede afectar directamente el precio final del automóvil.



Historial del vehículo afecta la reventa

En Colombia, cuando un siniestro queda registrado como significativo, por ejemplo, debido a daños estructurales o indemnizaciones altas, la percepción del vehículo cambia de forma importante.

De hecho, cuando el daño es superficial, el hecho de que exista un registro ya puede afectar una negociación futura.

Debido a ello, algunos propietarios prefieren asumir el costo de reparaciones menores antes de activar la póliza, especialmente si el arreglo puede resultar económico frente al impacto que podría reflejarse en la valorización del automóvil.

Eso sí, en caso de que el daño sea costoso, sí resulta recomendable hacer uso de la póliza.



Calidad de la reparación también hace la diferencia

Más allá de si se usa o no el seguro, hay un aspecto clave para definir el valor final del vehículo: la calidad de la reparación.

Los especialistas recomiendan tener en cuenta:



Acudir a talleres autorizados por la marca o por la aseguradora.

Utilizar repuestos originales o certificados.

Garantizar que la reparación quede correctamente documentada.

En los vehículos de alta gama, la calidad de los repuestos y de la mano de obra es tan importante como el daño que haya sufrido el vehículo. El uso de piezas no certificadas o reparaciones improvisadas puede afectar la venta y reducir su valor.

Además, muchas piezas de este tipo de vehículos son importadas y costosas, lo que también puede alargar los tiempos de reparación.