En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / USO exige salida de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol: amenazan con irse a paro

USO exige salida de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol: amenazan con irse a paro

El argumento central del sindicato radica en la necesidad de proteger la estabilidad y la imagen de la empresa más importante de los colombianos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad