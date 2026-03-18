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Blu Radio  / Economía  / USO pide a junta de Ecopetrol apartar a Ricardo Roa de la presidencia por investigaciones

USO pide a junta de Ecopetrol apartar a Ricardo Roa de la presidencia por investigaciones

La USO solicitó a la Junta de Ecopetrol apartar a Ricardo Roa de la presidencia para proteger la estabilidad de la empresa ante sus procesos penales.

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