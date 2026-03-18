USO pide a junta de Ecopetrol apartar a Ricardo Roa de la presidencia por investigaciones

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de la industria petrolera, solicitó formalmente a la Junta Directiva de Ecopetrol que aparte de su cargo al presidente de la compañía, Ricardo Roa. La petición surge ante el impacto de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que enfrenta el directivo, las cuales, según la organización, ponen en riesgo la estabilidad y el cumplimiento de la estrategia empresarial de la estatal colombiana.



Razones de la USO para pedir la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol

A través de un comunicado público emitido este 18 de marzo de 2026, la USO manifestó que, si bien reconocen los avances en el modelo de relacionamiento entre la empresa y el sindicato bajo la actual administración, el entorno retador de la industria exige una reingeniería financiera y un liderazgo sin distracciones judiciales.

El sindicato argumentó que los señalamientos contra Roa agravan la situación de la compañía. "La situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos, permitiendo que el presidente Ricardo Roa concentre todos sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes", señaló la organización sindical en el documento.

Comunicado de la USO sobre Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: USO

Para la USO, la permanencia de Roa podría afectar la gestión de recursos necesarios para fortalecer la línea de hidrocarburos y la ejecución de campañas exploratorias de alta potencialidad. La organización enfatizó que Ecopetrol requiere sumar nuevas reservas de gas natural y petróleo, además de gestionar licencias ambientales críticas para el desarrollo de proyectos energéticos.

Finalmente, la Unión Sindical Obrera subrayó que, aunque respetan la presunción de inocencia del funcionario, el "deber fundamental" del máximo órgano de dirección es proteger los intereses de la empresa más importante de los colombianos, evitando que los procesos judiciales externos interfieran con su adecuado funcionamiento.