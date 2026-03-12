Junta de Ecopetrol defiende a Ricardo Roa: "La imputación no es una condena"

La Junta Directiva de Ecopetrol defendió al presidente de la compañía, Ricardo Roa, después de haber sido imputado por la Fiscalía General de la Nación del delito de tráfico de influencias y dijo que debe respetarse su derecho a la presunción de inocencia.

La Fiscalía acusa a Roa de haber utilizado indebidamente su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer a Juan Guillermo Mancera y a su empresa Gaxi en la obtención de contratos con Hocol, filial de Ecopetrol.

Mancera habría además intervenido en la compra del lujoso apartamento de Roa en Bogotá, el famoso apartamento 901. Según la acusación, Roa compró su apartamento un 30% más barato frente al precio de mercado: un ahorro de unos 900 millones de pesos.

"En la legislación colombiana la imputación es un acto de comunicación que tiene el efecto de vincular formalmente al proceso penal al señor Ricardo Roa, dar a conocer los hechos materia de investigación, las consecuencias jurídicas de los mismos y activar el derecho de defensa. La referida diligencia no equivale a una condena o a una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste al señor Roa", señaló la Junta Directiva de Ecopetrol en un comunicado.



La junta anuncia que "continuará deliberando" para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad de Ricardo Roa con las obligaciones regulatorias de la compañía y agrega que "ha recibido de forma oportuna y completa información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional".

El proceso por la compra del apartamento no es el único lío judicial del ejecutivo. Roa además afronta investigaciones por la violación de topes de la campaña Petro Presidente, de la que fue gerente hace cuatro años.