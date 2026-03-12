En vivo
Procuraduría ordena suspensión provisional de interventor de Coosalud EPS

Procuraduría ordena suspensión provisional de interventor de Coosalud EPS

El organismo de control investiga presuntas irregularidades en la gestión de la EPS intervenida por el Gobierno y decretó suspensión provisional contra varios agentes interventores.

