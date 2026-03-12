Condonación de intereses por 12 meses: así puede aplicar a beneficio por afectaciones invernales

Tras una serie de doce reuniones estratégicas entre el Gobierno Nacional y los representantes del sector bancario, se ha oficializado el lanzamiento del plan "Abrigo", una iniciativa que surge como alternativa definitiva a la propuesta de inversiones forzosas.

Este acuerdo, denominado formalmente como Alianza Bancaria para la Inclusión (Abrigo), busca proporcionar un alivio financiero inmediato a los sectores afectados por la emergencia invernal y dinamizar la producción en el país.



Alivios para damnificados y condonación de intereses

El componente central de "Abrigo" está dirigido a los damnificados por la crisis invernal, especialmente en el norte de Colombia. Según explicó el superintendente financiero, César Ferrari, el programa contempla la condonación de intereses por un periodo de hasta 12 meses para créditos adquiridos previamente.

Durante este tiempo, los beneficiarios no solo dejarán de pagar cuotas, sino que no se generarán nuevos intereses ni se deteriorará su calificación crediticia en centrales de riesgo como DataCrédito.

Adicionalmente, se suspenderán los cobros jurídicos y prejurídicos para estas personas. El superintendente calificó esta medida como un hecho novedoso en la historia de Colombia, destacando que la banca está asumiendo cerca de 2 billones de pesos en estos alivios.



Impulso a la reactivación con nuevos créditos

Más allá de los alivios, el plan contempla una masa de maniobra de 5 billones de pesos destinados a la entrega de 2.1 millones de nuevos créditos. La mitad de estos recursos se enfocará en el consumo, mientras que la otra parte se destinará a sectores estratégicos como la industria, el agro y el sector productivo en general.



Para garantizar que estos créditos lleguen a quienes los necesitan, el Ministerio de Hacienda ofrecerá garantías estatales de hasta el 90%, lo que reduce drásticamente el riesgo para los bancos y permite ofrecer tasas de interés preferenciales.

En algunos casos, gracias al apoyo de entidades como Finagro y Bancoldex, se espera que las tasas de interés se sitúen incluso cerca del cero.



¿Cómo acceder a los beneficios?

El programa entra en operación de manera inmediata. Los interesados deben dirigirse directamente a la entidad financiera con la que tienen relación para acreditar su condición de damnificados.

Aunque existe un Registro Único de Damnificados, el superintendente Ferrari aclaró que este no será un obstáculo inicial para recibir atención, permitiendo que los trámites sean ágiles dada la urgencia de la situación.

Publicidad

La Superintendencia Financiera también prepara una resolución para estandarizar las condiciones de refinanciación bajo este nuevo esquema.

Escuche aquí la entrevista: