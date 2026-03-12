Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la variedad de modalidades de juego, los costos accesibles para participar y la facilidad en el proceso para reclamar los premios.
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 12 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta disponibles. Cada una ofrece probabilidades de acierto distintas y premios variables, lo que permite a los jugadores elegir la alternativa que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto.
Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:
Gracias a estas opciones, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto.
El costo de las apuestas es otro de los factores que ha impulsado la popularidad del Chontico Día. Los valores autorizados permiten que personas con distintos presupuestos puedan participar.
Los montos establecidos para jugar son:
Este rango brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden decidir cuánto dinero apostar según sus posibilidades o su estrategia de juego.
Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Documentos obligatorios
Para cobrar el premio es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
El proceso de reclamación puede variar dependiendo del monto ganado:
Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados de este popular sorteo.