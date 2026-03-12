Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la variedad de modalidades de juego, los costos accesibles para participar y la facilidad en el proceso para reclamar los premios.



Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta disponibles. Cada una ofrece probabilidades de acierto distintas y premios variables, lo que permite a los jugadores elegir la alternativa que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): ganar si coinciden las dos últimas cifras del resultado.

ganar si coinciden las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Gracias a estas opciones, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de las apuestas es otro de los factores que ha impulsado la popularidad del Chontico Día. Los valores autorizados permiten que personas con distintos presupuestos puedan participar.

Los montos establecidos para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden decidir cuánto dinero apostar según sus posibilidades o su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos obligatorios

Para cobrar el premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el valor del premio

El proceso de reclamación puede variar dependiendo del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: solo se exige el tiquete original y el documento de identidad.

solo se exige el tiquete original y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los requisitos anteriores junto con una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados de este popular sorteo.