Movidas políticas y anuncios de fórmulas vicepresidenciales: Mañanas Blu, jueves, 12 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 12 de marzo de 2026:



Andrés Garzón, abogado de Karen Manrique , habló de la orden de captura en contra de la congresista por el escándalo de la UNGRD.

, habló de la orden de captura en contra de la congresista por el escándalo de la UNGRD. La senadora Aída Quilcué , se refirió de su rol como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

, se refirió de su rol como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. El candidato presidencial Sergio Fajardo , habló de la presentación de su fórmula vicepresidencial: Edna Bonilla.

, habló de la presentación de su fórmula vicepresidencial: Edna Bonilla. Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo , se refirió sobre su experiencia y lo que aportará a la campaña por la Presidencia.

, se refirió sobre su experiencia y lo que aportará a la campaña por la Presidencia. Víctor Palacio, representante de usuarios de Sanitas en Antioquia , habló de la demanda contra el decreto con el que el Gobierno pretendía trasladar a más de tres millones de afiliados del sistema de salud.

, habló de la demanda contra el decreto con el que el Gobierno pretendía trasladar a más de tres millones de afiliados del sistema de salud. César Ferrari, superintendente Financiero, se habló sobre los beneficios bancarios para las personas que resultaron damnificadas por la ola invernal.

Escuche el programa completo aquí: