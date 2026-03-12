Movidas políticas y anuncios de fórmulas vicepresidenciales: Mañanas Blu, jueves, 12 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 12 de marzo de 2026:
- Andrés Garzón, abogado de Karen Manrique, habló de la orden de captura en contra de la congresista por el escándalo de la UNGRD.
- La senadora Aída Quilcué, se refirió de su rol como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.
- El candidato presidencial Sergio Fajardo, habló de la presentación de su fórmula vicepresidencial: Edna Bonilla.
- Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, se refirió sobre su experiencia y lo que aportará a la campaña por la Presidencia.
- Víctor Palacio, representante de usuarios de Sanitas en Antioquia, habló de la demanda contra el decreto con el que el Gobierno pretendía trasladar a más de tres millones de afiliados del sistema de salud.
- César Ferrari, superintendente Financiero, se habló sobre los beneficios bancarios para las personas que resultaron damnificadas por la ola invernal.
Escuche el programa completo aquí: