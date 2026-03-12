En vivo
Caribe / Suspenden a juez de Cartagena tras negarse a casar a pareja gay por "moral cristiana"

Suspenden a juez de Cartagena tras negarse a casar a pareja gay por "moral cristiana"

La sanción iba a ser de 15 años, pero en segunda instancia fue reducida a un año.

