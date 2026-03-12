Suspenden a juez de Cartagena tras negarse a casar a pareja gay por "moral cristiana"

Suspendido por un año de sus funciones permanecerá el juez décimo civil municipal de Cartagena, Ramiro Eliseo Flórez Torres, por haberse negado a celebrar en 2020 una boda civil entre dos mujeres porque, según él, esto atentaba su moral cristiana al considerar que entre la ley humana y la “ley de Dios”, debía prevalecer esta última.

La decisión fue tomada en días pasados por la Comisión Nacional de Disciplina tras una revisión en segunda instancia, en la que se insistió en la importancia de amparar el derecho de los demás.

Pese a que el juez alegó el derecho a ejercer la objeción de conciencia, desde la Comisión alegaron que este no se aplica a los jueces cuando se trata de negar el acceso a la justicia a terceros, pues no podía desconocerse o retrasar la aplicación de un derecho que tiene precedente constitucional de obligatorio cumplimiento como el matrimonio igualitario.

Aunque el juez Flórez Torres fue sancionado en primera instancia con destitución y 15 años de inhabilidad, tras una revisión en segunda instancia, la Comisión decidió absolverlo de algunos cargos disciplinarios relacionados con el desconocimiento del precedente constitucional y reducir la suspensión e inhabilidad de 15 a un año.



Sin embargo, se sentó un precedente en torno a la defensa de las parejas del mismo sexo, para que no sea negada la realización de sus ceremonias de unión, pese a las objeciones religiosas que se tengan al respecto.