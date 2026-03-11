En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Familiar de paciente en Cartagena atacó a tiros urgencias de una IPS; vigilante está herido

Familiar de paciente en Cartagena atacó a tiros urgencias de una IPS; vigilante está herido

La alcaldía ofreció una recompensa hasta de 10 millones de pesos por información para ubicar al agresor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad