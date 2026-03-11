Familiar de paciente en Cartagena atacó a tiros urgencias de una IPS; vigilante está herido

Hay consternación en Cartagena por el violento ataque del familiar de una paciente a las instalaciones de la IPS Virrey Solís, en el sur de la ciudad.

De acuerdo al reporte del Departamento Distrital de Salud, Dadis, sobre las 3:40 de la madrugada de este miércoles, el hombre atacó a disparos la entrada de urgencias del centro hospitalario, al parecer, porque se le informó que no podría ingresar donde esta era atendida.

En medio del ataque, resultó gravemente herido un vigilante, quien se encuentra bajo pronóstico reservado.

“Hubo un ataque violento de una persona, de un familiar, un acompañante que llegó armado y realizó disparos a la urgencia y también realizó, obviamente, disparos al vigilante que estaba en turno. Nosotros nos desplazamos con el CRUE , al lugar, donde también hizo presencia la Policía, y se trasladó al vigilante a la clínica Madre Bernarda, donde fue llevado a cirugía, pues recibió seis impactos de bala y en este momento está en cuidado intensivos. Estamos haciéndole también todo el acompañamiento y también con nuestros mejores deseos y propósitos para que salga adelante”, explicó el director del Dadis, Rafael Navarro.



Durante esta acción violenta, el hombre también amenazó a otro guarda de seguridad que se encontraba en el lugar, y destruyó varias puertas, incluida la entrada principal.

“Desde la alcaldía en Cartagena rechazamos esta agresión a la misión médica. De hecho, veníamos con un buen balance de respeto y tolerancia y llamamos nuevamente a la cordura, a esta tranquilidad que debe tener acceso a los servicios de salud y el respeto sobre todo, tanto a los pacientes y también el respeto a los trabajadores del sector sanitario”, sostuvo el director del Dadis.

Asimismo, explicó que la urgencia de la IPS permanecerá cerrada provisionalmente mientras se realiza la reparación de daños.

“La urgencia en estos momentos está cerrada, ellos están haciendo todo el tema de revisiones, aspiran a que al mediodía esté nuevamente abierto el servicio de urgencias para esa clínica, para la ciudad de Cartagena. Son daños menores realmente, en este momento lo que realmente nos preocupa es las heridas que tuvo el vigilante”.

Entretanto, la Alcaldía de Cartagena anunció una recompensa hasta de 10 de millones de pesos por información sobre el presunto agresor que quedó identificado en cámaras de seguridad.