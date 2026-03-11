Nu y Ecopetrol están buscando practicantes universitarios: así puede aplicar

Los jóvenes universitarios en Colombia que están cerca de culminar su carrera profesional deben enfrentar la tarea de encontrar una empresa en la cual puedan ejecutar sus prácticas profesionales, requisito fundamental para poder terminar sus carreras, así como adquirir experiencia para ingresar al mundo laboral.

Ante esto, dos empresas reconocidas en el país están en busca de jóvenes que requieran hacer sus prácticas profesionales en el año 2026.



Nu y Ecopetrol buscan practicantes en Colombia

Este miércoles 11 de marzo, durante Mañanas Blu, el periodista y experto en economía, Víctor Grosso, reveló que dos entidades reconocidas en el país estarían en búsqueda de practicantes profesionales.

Según lo confirmado por Grosso, el banco digital Nu Colombia estaría en búsqueda de estudiantes universitarios que estén cursando sus últimos semestres, que tengan una visión innovadora y el deseo de generar un cambio en el sector financiero del país.

Las inscripciones con Nu estarán abiertas hasta el próximo 22 de marzo en áreas como ingeniería, negocio y operaciones.



Por otra parte, la otra entidad que busca practicantes es Ecopetrol, una de las empresas más grandes de Colombia y que abrió convocatoria para seleccionar a 310 estudiantes. En este caso, la convocatoria cerrará hasta el 17 de abril y busca jóvenes para programas técnicos, tecnológicos y profesionales en varias disciplinas.

Ante ello, para mayor información lo más recomendable es consultar los canales digitales de las compañías para asegurar los procesos correspondientes para aplicar y conocer las condiciones de cada convocatoria.

Estudiantes de universidad. Foto: Freepik.

Requisitos para aplicar a prácticas en Nu Colombia

Para hacer parte del Programa de Prácticas Nu Colombia 2026, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Matrícula vigente en una institución de educación superior en Colombia (sin restricciones de universidades o carreras).

(sin restricciones de universidades o carreras). Tener fecha de graduación tentativa entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027.

Vivir en Bogotá con disponibilidad para el modelo híbrido (ir a la oficina dos veces por semana).

Disponibilidad para hacer prácticas de 40 horas semanales (8 horas por día) durante el periodo establecido por la universidad (6 meses o 1 año), iniciando a partir del 6 de julio de 2026.

(8 horas por día) durante el periodo establecido por la universidad (6 meses o 1 año), iniciando a partir del 6 de julio de 2026. Nivel de inglés avanzado.

Aprobación y aceptación de la universidad para realizar las prácticas a través de vinculación formativa.

Atención: no se acepta contrato de aprendizaje para este programa.



Requisitos para prácticas en Ecopetrol

Para hacer parte del Programa de Prácticas en Ecopetrol 2026, se deben cumplir los siguientes requisitos:

