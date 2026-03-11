Nu y Ecopetrol están buscando practicantes universitarios: así puede aplicar

Los jóvenes universitarios en Colombia que están cerca de culminar su carrera profesional deben enfrentar la tarea de encontrar una empresa en la cual puedan ejecutar sus prácticas profesionales, requisito fundamental para poder terminar sus carreras, así como adquirir experiencia para ingresar al mundo laboral.
Ante esto, dos empresas reconocidas en el país están en busca de jóvenes que requieran hacer sus prácticas profesionales en el año 2026.
Nu y Ecopetrol buscan practicantes en Colombia
Este miércoles 11 de marzo, durante Mañanas Blu, el periodista y experto en economía, Víctor Grosso, reveló que dos entidades reconocidas en el país estarían en búsqueda de practicantes profesionales.
Según lo confirmado por Grosso, el banco digital Nu Colombia estaría en búsqueda de estudiantes universitarios que estén cursando sus últimos semestres, que tengan una visión innovadora y el deseo de generar un cambio en el sector financiero del país.
Las inscripciones con Nu estarán abiertas hasta el próximo 22 de marzo en áreas como ingeniería, negocio y operaciones.
Por otra parte, la otra entidad que busca practicantes es Ecopetrol, una de las empresas más grandes de Colombia y que abrió convocatoria para seleccionar a 310 estudiantes. En este caso, la convocatoria cerrará hasta el 17 de abril y busca jóvenes para programas técnicos, tecnológicos y profesionales en varias disciplinas.
Ante ello, para mayor información lo más recomendable es consultar los canales digitales de las compañías para asegurar los procesos correspondientes para aplicar y conocer las condiciones de cada convocatoria.
Publicidad
Requisitos para aplicar a prácticas en Nu Colombia
Ser estudiante de últimos semestres de formaciones de pregrado en carreras como: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Petróleos, Geología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Economía, Ingeniería Química, Ingeniería Geológica, Ingeniería Eléctrica, Comunicación Social, Administración de Empresas, Finanzas y Relaciones Internacionales, Finanzas y Comercio Internacional, Ingeniería Aeronáutica, Biología, Contaduría, Ciencia de Datos, Ecología, Química pura, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería de Producción e Ingeniería de Procesos.
No haber tenido contratos de aprendizaje previos, a menos de que sea cadena de formación.
La universidad debe avalar el periodo de práctica por medio de una carta dirigida a Ecopetrol, en donde se discrimine el tiempo de duración y los datos del estudiante. Este documento solo será solicitado a los candidatos que continúen a la última fase del proceso (validación documental).
Diligenciar completamente el formulario de postulación dentro de la convocatoria.
No haberse graduado del pregrado.
Tipo de contrato: contrato de aprendizaje.
Bases disponibles para práctica: Bogotá, Apiay, Barrancabermeja, Cartagena, Cantagallo, Casabe, Castilla, Chichimene, Cupiagua, Cusiana, El Centro, Floreña, Lizama, Llanito, Neiva, Orito, Piedecuesta, Provincia, Rubiales, Caño Sur y Villavicencio.