¿Participación en política?: Petro responde con trino a candidata presidencial Paloma Valencia

En medio de un clima político cada vez más agitado, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X a las recientes declaraciones de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.



El mensaje de Paloma Valencia y la respuesta de Petro

La chispa que inició el intercambio fue una entrevista concedida por Paloma Valencia al diario El Espectador, en la cual la congresista afirmó que, en un eventual gobierno suyo, pretende "querer" a los petristas de la misma manera que quiere a los uribistas. De acuerdo con Valencia, su intención es que los seguidores del actual mandatario vean un posible gobierno suyo con ojos diferentes, buscando una reconciliación nacional.

Sin embargo, el presidente Petro no tardó en reaccionar mediante una publicación en redes sociales, a través de su preferida: X. En su respuesta, el mandatario cuestionó la sinceridad de este nuevo afecto, preguntando qué clase de cariño es ese cuando, según él, todas las reformas sociales y la transformación democrática propuestas por su gobierno han sido atacadas sistemáticamente por Valencia y su movimiento

Petro aseguró que existen "odios que se disfrazan de amor".

¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento? ¿por qué ahora es cariño y querer?



Si el presidente de la república fue lanzado a ser literalmente… https://t.co/nAJiOivYZQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2026

Críticas por presunta intervención en política

La extensión y el tono del mensaje presidencial han levantado alarmas entre diversos sectores, quienes consideran que Petro está incurriendo en una participación en política.



En su escrito, Petro no solo criticó la postura de Valencia, sino que también defendió sus reformas de salud y sus políticas económicas, al tiempo que lanzó fuertes dardos contra la "prensa uribista". El mandatario concluyó su mensaje advirtiendo que un regreso al pasado, al que calificó de "oscuro" y basado en "derechos hereditarios al poder", representaría una "trampa mortal" para el país.tas más activos.