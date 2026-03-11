En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Participación en política?: Petro responde con trino a candidata presidencial Paloma Valencia

¿Participación en política?: Petro responde con trino a candidata presidencial Paloma Valencia

El mandatario cuestionó la sinceridad de este nuevo afecto, preguntando qué clase de cariño es ese cuando, según él, todas las reformas sociales y la transformación democrática propuestas por su gobierno han sido atacadas sistemáticamente por Valencia y su movimiento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad