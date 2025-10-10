¿Por qué secuestraron a misión médica en La Plata, Huila? Habla gerente Carlos Alberto Falla

Este jueves, las autoridades confirmaron la liberación de los ocho miembros de la misión médica perteneciente a la E.S.E. San Sebastián en La Plata, quienes permanecieron secuestrados cerca de 10 horas. Al respecto se pronunció el doctor Carlos Alberto Falla, gerente de la E.S.E. San Sebastián.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, hizo una aclaración muy importante, dado que su nombre había circulado como una de las víctimas de este hecho. Según afirmó, él no hizo parte del grupo que fue retenido.

Explicó que los retenidos fueron dos equipos a bordo de dos camionetas que transportaban personal esencial. Entre ellos estaba "una médica, una enfermera y cuatro auxiliares de enfermería”, más dos conductores.

Tras su liberación, el personal fue rápidamente atendido. Falla contó que luego de recibirlos, inmediatamente se les realizó una valoración médica, psicológica y “están bien de salud".



"Ellos manifiestan que fueron tratados de buena manera, con respeto”, señaló el gerente. Sin embargo, el equipo vivió dos momentos de intensa zozobra. El primer momento de mayor tensión ocurrió "al ser informados que iban a ser retenidos".

Mientras que el segundo momento fue al "sentir la presencia de un helicóptero de la Fuerza Aérea que pasó muy cerca", según relató Falla.

La liberación de sus compañeros fue posible gracias a la articulación local. La intermediación se logró "con la comunidad, los presidentes de junta de acción comunal del corregimiento de San Miguel y un compañero de trabajo que recibe en la zona".

Detalló que el personal retenido se dirigía a la vereda Agua Bonita. Y es que dijo que su labor es vital y se realiza a través de la estrategia de equipos básicos, financiada por recursos del Ministerio de Salud.

Estos equipos se enfocan en la atención integral; la brigada de salud que realizaban incluía: vacunación, consultas médicas, consultas psicológicas, todas las acciones de promoción y prevención en salud, citologías y todo lo que tiene que ver con “la atención integral de salud de esas de esas poblaciones rurales”.

Sobre lo sucedido, el gerente Falla señaló que están “totalmente extrañados” porque es la primera vez que se hace una retención de este tipo.

Aunque los captores no se identificaron con un nombre específico, sí se manifestaron como "un grupo armado". La razón de la retención, según lo reportado por el personal, era el "control del personal que va a ingresar a esos territorios".

Específicamente, el grupo armado manifestó querer que los presidentes de junta "confirmaran y verificaran que todas las veces que fueran a realizarse acciones de salud o brigadas de salud en esos territorios”.

"Lo que no queremos como entidad sanitaria es que, primero, se haya realizado esta retención al personal de salud y, segundo, que se vuelva a repetir una situación", aseveró.