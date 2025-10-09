Sigue la preocupación por secuestro de misión médica en Huila: piden liberación inmediata

Una creciente preocupación embarga al municipio de La Plata, en el departamento del Huila, tras el secuestro de un equipo de misión médica compuesto por seis profesionales de la salud y dos conductores. Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de ningún grupo armado, la información extraoficial sugiere la participación de disidencias de las Farc.

El alcalde de La Plata, Camilo Ospina, confirmó la situación en un diálogo con Mañanas Blu, detallando que la comunicación con el personal se perdió en la mañana del día anterior. El incidente pone de relieve la vulnerabilidad del personal que trabaja en la Atención Primaria en Salud en zonas rurales complejas.

El incidente se produjo cuando el equipo médico se dirigía a la zona rural del municipio, específicamente hacia el corregimiento de San Miguel y Santa Marta. La misión se desplazaba en dos vehículos de servicio público contratados para el transporte de los integrantes. Uno de los vehículos se dirigía a la vereda Buenos Aires y el otro hacia la vereda Aguabonita; sin embargo, ninguno de ellos llegó a su destino.

El alcalde Ospina brindó detalles precisos sobre el momento y las circunstancias en que se perdió el contacto. El equipo de profesionales de la salud está compuesto por seis personas. Según la información proporcionada, esta misión incluía cuatro auxiliares de enfermería (tres mujeres y un hombre), una médico y una jefe de enfermería, además de los dos conductores.



El alcalde Ospina reiteró el llamado a los captores para que respeten la vida y la integridad de las ocho personas y procedan a su liberación.

"Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece la protección irrestricta de la misión médica", añadió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En agosto pasado, disidentes de las FARC atacaron a tiros en La Plata la camioneta en la que se desplazaba el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, quien salió ileso del atentado junto con sus acompañantes.