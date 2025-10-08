Disidentes secuestraron a nueve integrantes de misión médica en La Plata, Huila

Un nuevo ataque contra la Misión Médica se registró en el Huila. Ocho funcionarios de la E.S.E. San Sebastián del municipio de La Plata, entre ellos seis integrantes del equipo médico y dos conductores, fueron secuestrados por miembros de la estructura Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las FARC, en zona rural del occidente del departamento.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió cuando los funcionarios se desplazaban hacia las veredas Agua Bonita y Buenos Aires para realizar una brigada de salud.

“De acuerdo con el reporte del comandante de Policía del departamento, se tuvo conocimiento de que las personas que hacen parte de la Misión Médica —unos equipos básicos de salud—, que se dirigían hacia la zona rural, específicamente a las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, habrían sido retenidas por personas que manifestaron ser integrantes del frente Hernando González Acosta”, señaló el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas.

Además, el grupo armado advirtió que, desde ahora, se deberá verificar a todo el personal que transite por la zona rural de La Plata. La responsabilidad de este control fue delegada a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.



“Estas personas han indicado que, a partir de la fecha, deberá realizarse una verificación minuciosa de todo el personal que transite por la zona rural del municipio de La Plata. Estas verificaciones estarán a cargo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, quienes deberán tener conocimiento de las actividades a desarrollar por parte de las personas que no sean de la zona”, agregó el secretario de Gobierno del Huila.

Ante este hecho, que evidencia la grave situación de orden público en el occidente del Huila, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia exigió, a través de su cuenta en X, la liberación inmediata del personal de la Misión Médica.