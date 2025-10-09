En vivo
Blu Radio  / Nación  / Liberaron a integrantes de misión médica que habían sido secuestrados en La Plata, Huila

Liberaron a integrantes de misión médica que habían sido secuestrados en La Plata, Huila

Las personas fueron entregadas a 14 presidentes de juntas de acción comunal de la zona en el sector de San Miguel.

liberados-integrantes-de-mision-medicas-secuestrados.jpg
Liberados integrantes de misión médica en La Plata, Huila.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Pasado el mediodía de este jueves se conoció que fueron liberados los ocho integrantes de la misión médica que habían sido secuestrados la mañana del miércoles en zona rural de La Plata, Huila.

Noticia en desarrollo...

