Liberaron a integrantes de misión médica que habían sido secuestrados en La Plata, Huila

Actualizado: 9 de oct, 2025
Pasado el mediodía de este jueves se conoció que fueron liberados los ocho integrantes de la misión médica que habían sido secuestrados la mañana del miércoles en zona rural de La Plata, Huila.
Noticia en desarrollo...
Publicidad
Pasado el mediodía de este jueves se conoció que fueron liberados los ocho integrantes de la misión médica que habían sido secuestrados la mañana del miércoles en zona rural de La Plata, Huila.
Noticia en desarrollo...
Publicidad
Publicidad
Publicidad