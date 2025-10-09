MinSalud rechaza el secuestro de ocho trabajadores de la salud en La Plata, Huila

El Ministerio de Salud y Protección Social rechazó el secuestro de los ocho trabajadores del sector salud en el municipio de La Plata, Huila. Recordemos que entra las víctimas, se encuentran cuatro auxiliares de enfermería, una enfermera jefe, una médica y dos conductores, fueron retenidas mientras se desplazaban hacia diferentes veredas para realizar jornadas de atención a la comunidad.

El ministerio le hizo un llamado urgente al grupo armado responsable para que respete la vida, la integridad y la libertad de estos profesionales, también expresó su solidaridad con las familias de los secuestrados, sus compañeros de trabajo y la comunidad de la E.S.E. de La Plata.

Asimismo, afirmó que la Misión Médica está amparada por el Derecho Internacional Humanitario y por las normas nacionales que garantizan la seguridad del personal y los recursos destinados a la atención en salud.

Finalmente, el ministerio aseguró que continuará acompañando a las autoridades en las acciones necesarias para lograr el pronto y seguro retorno de los profesionales de salud a sus hogares y lugares de trabajo.

