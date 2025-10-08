Capturan a alias 'Alex' y alias 'Carla', cabecillas de disidencias de 'Iván Mordisco' en Huila

Un duro golpe al Bloque Central ‘Isaías Pardo’ propinó la Policía en el Huila con la captura de alias 'Alex', o ‘El Negro’, cabecilla principal del grupo armado y quien sería el reemplazo de alias 'Cholinga', neutralizado por el Ejército en junio pasado en zona rural del Cauca.

Además, fue capturada alias 'Carla', de 19 años, segunda al mando de la estructura Hernando González Acosta de las disidencias de las FARC de 'Iván Mordisco', que opera en el occidente del Huila. Carla es señalada de ser una de las responsables del atentado con motobomba ocurrido el pasado 17 de abril en La Plata, que dejó dos personas muertas y otras 31 heridas.

Alias 'Carla' fue compañera sentimental de alias 'Sebastián', cabecilla del grupo armado abatido por la Fuerza Pública en diciembre de 2024. Tras su muerte, asumió el liderazgo de esta estructura ilegal, la cual se desdobló del Bloque Central Isaías Pardo para expandirse desde el Cauca hacia el Huila.

Durante el operativo, adelantado por unidades de la SIJIN de la Policía del Huila y realizado en la vereda San Martín, zona rural de La Plata, también fueron capturados alias 'Dan'i, coordinador logístico de la estructura, y alias 'Yarli', compañera sentimental de alias Alex y encargada de coordinar la red de apoyo.