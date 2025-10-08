Enfrentamientos entre ELN y disidencias en Buenaventura tienen a 300 familias confinadas

Atemorizados y confinados se encuentran los habitantes del corregimiento del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, debido a una nueva alteración del orden público. En plena cabecera de la vereda La Colonia, integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las FARC se enfrentan contra miembros del ELN.

A través de las redes sociales, la comunidad reportó la situación, compartiendo audios en los que se escuchan ráfagas de fusil a las afueras de sus viviendas.

Según la Personería Distrital, son más de 300 familias las que en estos momentos permanecen confinadas, a la espera del regreso de la normalidad al pueblo. Sin embargo, reina la zozobra y el miedo de resultar afectados si llegasen a salir de sus casas.

Una vez se conoció la situación, la Brigada de Infantería de Marina No. 2 de la Armada Nacional inició la reacción con el despliegue de sus tropas en la zona, con el objetivo de dispersar a los grupos armados y garantizar la protección de los civiles refugiados en sus viviendas.



La situación de orden público en la vereda La Colonia ha sido crítica desde hace varias semanas, lo que incluso obligó a los estudiantes de la única institución educativa de la zona a no regresar a clases, debido al riesgo de quedar en medio de las disputas o ser víctimas de reclutamiento por parte de estos grupos.

El panorama actual es complejo, teniendo en cuenta que hace poco más de un año esta misma comunidad del Bajo Calima regresó a su territorio tras haber sido desplazada por la violencia de estos mismos actores armados. Organismos defensores de derechos humanos piden atender la situación de manera urgente para evitar un nuevo desplazamiento de las familias.