Operativo en zona rural de Buenaventura dejó tres muertos y dos capturados de 'Los Shottas'

Tres presuntos integrantes del grupo delincuencial 'Los Shottas' murieron durante el desarrollo de operaciones militares adelantadas por la Armada de Colombia en el sector de Zabaletas, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, allí hombres de la armada ubicaron y detuvieron dos vehículos cuyos ocupantes hicieron caso omiso a las señales de alto por parte de los militares y arremetieron contra ellos disparando de forma indiscriminada.

El enfrentamiento que duro varias horas dejó como resultado a tres sujetos muertos, uno herido y un capturado, dedicado a realizar secuestros, hurtos y extorsiones, se presume que estos hombres serían integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) 'Los Shottas' que delinque en el distrito de Buenaventura.

"Gracias a la denuncia oportuna de la Red de Participación Ciudadana, se logró desarrollar una operación militar en contra del Grupo de delincuencia, acción militar que logró la afectación de cinco de sus integrantes, tres de ellos muertos en desarrollo de operación militar, dos de ellos capturados, de los cuales uno fue herido y atendido oportunamente por enfermeros militares en cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos", dijo el coronel de Infantería de Marina, Carlos Andrés Castellanos Rivera, comandante encargado de la Brigada Infantería N.2.

Y es que en la operación se logró la inmovilización de dos vehículos tipo campero, en cuyo interior se hallaron siete fusiles, 21 proveedores, 720 cartuchos de diferentes calibres y varias granadas. Este material bélico iba a ser utilizado para atentar contra la Fuerza Pública y la población civil de esta región del país.



"En la acción militar se logró la incautación de 7 fusiles, abundante material de guerra, municiones, intendencia, comunicaciones. Con este tipo de acciones, la Armada Nacional ratifica su compromiso por la paz y tranquilidad de los habitantes de esta región", expreso Castellanos.

Según la investigación de la Armada de Colombia, la banda delincuencial estaría delinquiendo en alianza con el frente 'Ernesto Che Guevara' del ELN, bajo el mando de alias 'Mi Sangre', principal cabecilla de esta estructura. También serían los principales responsables del homicidio de dos jóvenes, ocurrido el pasado 29 de agosto de 2025 en el corregimiento de Zabaletas, Buenaventura.