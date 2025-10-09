En vivo
Gobierno de Israel aprueba acuerdo inicial de paz con Hamás: habrá tregua y liberación de rehenes

Gobierno de Israel aprueba acuerdo inicial de paz con Hamás: habrá tregua y liberación de rehenes

Con esta ratificación se completa el último paso necesario para activar los mecanismos previstos en la primera fase del plan impulsado por Trump.

Los palestinos buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio en el campo de refugiados de Nuseirat, en la Franja de Gaza central, el 31 de octubre de 2023, en medio del continuo bombardeo israelí en el enclave palestino.
Blu Radio - AFP
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

El Gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, aprobó este viernes el acuerdo inicial de paz con Hamás. El pacto contempla la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de las tropas de Gaza.

“La Administración ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos”, informó la oficina del primer ministro a través de un breve comunicado en la red social X.

La decisión se tomó tras varias horas de deliberación entre los ministros israelíes, Netanyahu, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner.

Con esta ratificación se completa el último paso necesario para activar los mecanismos previstos en la primera fase del plan impulsado por Trump, aceptado también por Hamás en la madrugada del jueves. Según confirmó Tal Heinrich, portavoz de la Oficina del Primer Ministro, el alto el fuego entrará en vigor en Gaza 24 horas después de la firma final.

El acuerdo establece además que el Ejército israelí se retirará hasta puntos específicos de la Franja, reduciendo su control territorial del 80 % al 53 %.

Una vez iniciada la implementación, Hamás dispondrá de 72 horas para comenzar la entrega de los rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja, proceso que se desarrollará de forma privada y sin actos públicos, a diferencia de treguas anteriores.

Antes del anuncio oficial, Netanyahu calificó la aprobación del acuerdo como un momento “crucial” para alcanzar uno de los principales objetivos de su gobierno: el regreso de los rehenes.

“No habríamos podido lograrlo sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo, Steve Witkoff y Jared Kushner”, concluyó el primer ministro israelí.

