Trump tras acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio.

"No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", afirmó.

Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".



Hamas e Israel se preparan para el plan de Trump Foto: AFP

Trump figura entre los nominados debido a su papel en la mediación de conflictos internacionales, incluido el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque la decisión final del comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.



Tras acuerdo inicial para Gaza, Netanyahu se reúne con enviados de Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves en Jerusalén con el enviado especial del presidente Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, informó su Oficina en un breve comunicado.

Antes de este encuentro, los dos enviados especiales también se reunieron con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien también abordaron el regreso de los rehenes y el fin de la ofensiva en la Franja de Gaza.

Asimismo, Herzog expresó "su profundo agradecimiento" a ambos por su "papel fundamental e histórico en el regreso de los rehenes a casa, en el avance de la seguridad de Israel, el fortalecimiento del bienestar de sus ciudadanos y en la construcción de una nueva era de cooperación en Oriente Medio".

El Gobierno israelí se encuentra todavía reunido para ratificar este acuerdo por lo que el alto el fuego sigue sin entrar en vigor en una Gaza, donde se siguen registrando ataques israelíes.