En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Se entregó presunto pistolero que atentó contra un policía en el sur del Huila

Se entregó presunto pistolero que atentó contra un policía en el sur del Huila

Varias cámaras de seguridad ayudaron a los investigadores de la Policía a identificar al posible agresor del uniformado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad