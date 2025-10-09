Israel fija fecha para el cese al fuego en Gaza tras acuerdo con Hamás

En medio de los recientes diálogos que iniciaron en Egipto para Israel y Hamás el pasado domingo, 5 de octubre, se establecieron los primeros acuerdos entre las partes se empezaron a establecer y han llegado a la declaración por parte de Israel para ponerle una fecha al cese al fuego.

Israel afirmó este jueves en Egipto que el alto el fuego en la Franja de Gaza empezará "en las 24 horas" siguientes a la reunión de su gabinete de seguridad, prevista a las 14H00 GMT.

"En las 24 horas siguientes a la reunión del gabinete, se iniciará un alto el fuego en Gaza", declaró la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, a los periodistas.

En desarrollo...