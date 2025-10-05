Negociadores de Israel y Hamás llegan este domingo a Egipto para abordar el plan de Trump

Egipto será este domingo el escenario clave del nuevo intento de paz entre Israel y Hamás. El país africano recibirá a las delegaciones de ambas partes, así como a los mediadores internacionales que buscan poner en marcha la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. La propuesta incluye un alto al fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, donde la guerra ha dejado más de 66.000 muertos en dos años.

Según confirmó una fuente de seguridad egipcia, Jalil al Haya, jefe negociador de Hamás, llegará este mediodía a El Cairo desde Doha, marcando su primera salida desde el intento de asesinato que sufrió en septiembre. También llegarán una delegación israelí de alto rango, otra estadounidense encabezada por el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y representantes de Egipto y Catar.



Plan de paz para Gaza: retiro de tropas e intercambio de rehenes

Los encuentros se centrarán en definir los “mecanismos y detalles” de la primera fase del plan, que contempla un intercambio inicial de 48 rehenes —vivos y muertos— por prisioneros palestinos, acompañado de un cese al fuego inmediato. Israel deberá entregar mapas con los puntos de su primera retirada militar de Gaza, lo que allana el camino para el intercambio y la reducción de la presencia armada en el enclave.

El plan de Trump, compuesto por 20 puntos, prevé que tras este intercambio se establezca un gobierno provisional en Gaza, compuesto por tecnócratas palestinos y supervisado directamente por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. Además, se plantea una desmilitarización gradual del territorio y la posibilidad de retomar negociaciones hacia la creación de un futuro Estado palestino.

Hamás acepta el plan pero pide garantías sobre el terreno

Hamás anunció que acepta la liberación de todos los rehenes según lo establecido en la propuesta, aunque exigió que se aseguren condiciones sobre el terreno antes de iniciar el proceso de intercambio. También solicitó negociar algunos puntos del documento, especialmente los relacionados con los plazos y las zonas de retiro del ejército israelí.

Trump, por su parte, advirtió desde su red Truth Social que no permitirá demoras por parte del grupo islamista. “Israel ha aceptado la línea inicial de retirada. Cuando Hamás la confirme, el alto el fuego será inmediato”, escribió el mandatario.

El Ministerio de Exteriores de Egipto informó que las conversaciones formales comenzarán el lunes, aunque las fuentes locales aseguran que los primeros contactos podrían iniciar este mismo domingo.

Mientras tanto, la Autoridad Nacional Palestina prepara el ingreso de unos 5.000 efectivos de seguridad entrenados en Egipto y Jordania, quienes asumirán el control de las zonas evacuadas por Israel conforme avance el plan. Con ello, se busca devolver cierta estabilidad a una región devastada por una guerra que parece encontrar, al menos en el papel, un camino hacia la calma.