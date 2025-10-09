Más de 150 camiones con ayuda humanitaria salen de Egipto rumbo a Gaza

Luego de la reciente aprobación por parte de La Autoridad Nacional Palestina (ANP) del reciente acuerdo propuesto para alcanzar un cese de fuego y abrir la posibilidad de acabar el conflicto en la Franja de Gaza, se dio una fecha para el cese al fuego y, con ella la disposición de carros con ayuda humanitaria a Gaza por parte de Egipto.

La Media Luna Roja egipcia confirmó este jueves, 9 de octubre, que 153 camiones con ayuda humanitaria van camino de la Franja de Gaza luego del anuncio por parte de Israel de dar un un alto al fuego que se dará, según confirmó Israel, 24 horas después de su reunión con el gabinete de seguridad.

Camión con ayuda humanitaria, referencia. Foto: generada con Image Fx

Ante esto, dos fuentes de la organización egipcia confirmaron que "153 camiones con ayuda pasaron por el cruce fronterizo de Rafah, en dirección del punto de paso de Kerem Shalom, para entrar en la Franja de Gaza".

"El convoy cuenta, entre otros, con 80 camiones de Naciones Unidas, 21 de Catar y 17 de la Media Luna Roja egipcia", agregaron.



Esta es una muestra de que las negociaciones en Egipto por parte de Israel y Hamás podrían llegar a la finalización del conflicto en la Franja de Gaza, mientras los acuerdos sigan avanzando.