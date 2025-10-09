En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás
Pacto Histórico
Murió Miguel Ángel Russo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Más de 150 camiones con ayuda humanitaria salen de Egipto rumbo a Gaza

Más de 150 camiones con ayuda humanitaria salen de Egipto rumbo a Gaza

El convoy humanitario se dirige a Gaza en medio de la reciente confirmación del acuerdo de cese al fuego por parte de Israel en la Franja de Gaza.

Ayudas humanitarias
Ayudas humanitarias
Foto: Suministrada
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Luego de la reciente aprobación por parte de La Autoridad Nacional Palestina (ANP) del reciente acuerdo propuesto para alcanzar un cese de fuego y abrir la posibilidad de acabar el conflicto en la Franja de Gaza, se dio una fecha para el cese al fuego y, con ella la disposición de carros con ayuda humanitaria a Gaza por parte de Egipto.

La Media Luna Roja egipcia confirmó este jueves, 9 de octubre, que 153 camiones con ayuda humanitaria van camino de la Franja de Gaza luego del anuncio por parte de Israel de dar un un alto al fuego que se dará, según confirmó Israel, 24 horas después de su reunión con el gabinete de seguridad.

Camión con ayuda humanitaria.
Camión con ayuda humanitaria, referencia.
Foto: generada con Image Fx

Ante esto, dos fuentes de la organización egipcia confirmaron que "153 camiones con ayuda pasaron por el cruce fronterizo de Rafah, en dirección del punto de paso de Kerem Shalom, para entrar en la Franja de Gaza".

"El convoy cuenta, entre otros, con 80 camiones de Naciones Unidas, 21 de Catar y 17 de la Media Luna Roja egipcia", agregaron.

Esta es una muestra de que las negociaciones en Egipto por parte de Israel y Hamás podrían llegar a la finalización del conflicto en la Franja de Gaza, mientras los acuerdos sigan avanzando.

También le puede interesar

  1. Egipto
    Egipto
    Foto: AFP
    Mundo

    ¿Cuáles son las expectativas de las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto?

  2. Israel-Celebracion-AFP.png
    Celebración en Israel
    Foto: AFP
    Mundo

    "Regresan a casa", celebran israelíes en Tel Aviv tras dos años en vilo por los rehenes en Gaza

  3. Negociaciones-Egipto-AFP.png
    Negociacione en Egipto
    Foto: AFP
    Mundo

    Israel fija fecha para el cese al fuego en Gaza tras acuerdo con Hamás

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Egipto

Gaza

Israel

Hamás

Publicidad

Publicidad

Publicidad