ANP celebra consenso árabe para poner fin al conflicto en Gaza y pide garantizar ayuda humanitaria

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha aprobado el reciente acuerdo propuesto para alcanzar un cese de fuego y una posible resolución al conflicto en la Franja de Gaza, un consenso alcanzado en conjunto con las naciones árabes e islámicas.

El exembajador de Palestina en Perú, Walid Muaqqat, quien formó parte de la ANP, destacó en entrevista con MañanasBlu10:30 el aislamiento del Estado de Israel y la gran ola de apoyo internacional que ha fortalecido la posición palestina.

Muaqqat subrayó que la propuesta de acuerdo, aunque incluye a Estados Unidos e Israel, surgió de la presión y la negociación conjunta con los países árabes.

"Nosotros, la Autoridad Palestina, hemos aplaudido este acuerdo y ojalá que este acuerdo que pueda conducir a una paz justa y duradera", señaló.



Franja de Gaza Foto: AFP

La estrategia de Hamás de los rehenes

Respecto a la liberación de los rehenes en manos de Hamas, un tema central en las negociaciones, el exembajador explicó que la retención es una táctica de presión y aseguramiento, especialmente mientras Israel retiene a miles de prisioneros palestinos.

Indicó que la liberación solo procederá si existen compromisos sólidos. Muaqqat aclaró que la acción de Hamas es una garantía para negociar y evitar futuras agresiones israelíes: "No son para presionar. Es una garantía. Es una garantía para que pueda negociar y llegar a un acuerdo, una garantía de la comunidad internacional".

La prioridad es el cese de fuego definitivo y garantizar la entrada de ayuda humanitaria debido al "horrible" hambre en Gaza.

En cuanto al futuro de la Franja de Gaza, Muaqqat enfatizó la unidad territorial y administrativa entre Gaza y Cisjordania, asegurando que la ANP nunca ha abandonado la Franja.

"La paz definitiva no la va a firmar la Autoridad Nacional Palestina, lo va a firmar la OLP. Porque el máximo representante del pueblo palestino, que son representantes afuera y adentro del territorio palestino", concluyó.

