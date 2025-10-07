Cancillería confirmó liberación de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto en Israel

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, informó que ambas se encuentran en chequeos médicos. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron liberadas este martes por las autoridades israelíes, tras permanecer retenidas desde el pasado primero de octubre cuando la embarcación HIO de la Flotilla Global Sumud fue interceptada en aguas internacionales mientras transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza.

Las colombianas se encuentran bajo acompañamiento del cónsul Carlos Piñeros en Israel, donde reciben chequeos médicos.

Comunicado Cancilleria Foto: Cancillería

De acuerdo con la comunicación de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, Manuela Bedoya regresará a Colombia con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que Luna Barreto, residente en Jordania, permanecerá en ese país tras salir de Israel.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el presidente Gustavo Petro estuvo directamente al frente de las negociaciones que permitieron la liberación.



Señaló además que este es uno de los primeros acuerdos logrados en medio del proceso de entrega de personas retenidas y destacó la intermediación del jefe de Estado como decisiva para el resultado.