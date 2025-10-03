Colombianas detenidas en Flotilla Global Sumud llevan 48 horas sin agua ni alimentos: Cancillería

Las colombianas Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, integrantes de la flotilla humanitaria Global Sumud (GSF), permanecen detenidas en una prisión ubicada en el desierto israelí tras ser interceptadas por las fuerzas de ese país mientras se dirigían hacia Gaza.

La Cancillería de Colombia informó este viernes, 3 de octubre, que durante las últimas 48 horas las dos ciudadanas no han tenido acceso a agua potable ni a alimentos. Además, denunciaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el encargado de funciones consulares en Tel Aviv visitó el centro de detención para constatar su estado y presentó una solicitud inmediata a las autoridades israelíes para que se garantice el respeto de los derechos humanos de las connacionales, así como su acceso a condiciones dignas, incluida alimentación y agua.

Bedoya y Barreto firmaron un documento en el que aceptaron la deportación expedita, que debería concretarse en un plazo máximo de 72 horas.



“Las connacionales expresaron preocupaciones sobre sus condiciones, incluyendo falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable. También informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico”, señaló la Cancillería en un comunicado.

El Gobierno colombiano reiteró su condena al genocidio en Gaza y a la interceptación en aguas internacionales de la embarcación civil que transportaba ayuda humanitaria, así como a los procedimientos “contrarios a los derechos humanos” a los que han sido sometidas las dos colombianas y otros activistas de la flotilla.