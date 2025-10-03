Israel anuncia primeras deportaciones de activistas de la flotilla para Gaza y publica fotogafías

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció el viernes las primeras deportaciones de activistas que participaban en la flotilla de ayuda para Gaza interceptada por el ejército del país.

"Cuatro ciudadanos italianos ya han sido deportados. El resto están en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible", afirmó la cancillería en un comunicado en X.

La flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg y personalidades políticas, con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

Sin embargo, Israel impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde desde hace casi dos años libra una guerra con el movimiento islamista palestino Hamás, que estalló tras el ataque del 7 de octubre.



La Marina israelí empezó el miércoles a interceptar los barcos que se acercaban hacia Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos.

"Marinette, el último barco restante de la Flotilla Global Sumud, fue interceptado a las 10H29 hora local (07H29 GMT), a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza", informó la flotilla en Telegram.

En el mensaje, los activistas añadieron que la Marina israelí "interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza".

Las autoridades israelíes anunciaron que los miembros de la flotilla - que incluía a activistas de España, Brasil, México y Argentina, entre otras nacionalidades - serán deportados a Europa.

Además, Israel subrayó que ninguno de los barcos había roto el bloqueo que impone a Gaza desde hace años.