Israel intercepta el último barco que navegaba hacia Gaza de la Flotilla Sumud

Desde la noche del miércoles, Israel ha interceptado más de cuarenta barcos y detenido a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados este viernes a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.

flotilla-gaza-afp.jpg
Miembros del grupo de barcos de la Flotilla Global Sumud a Gaza se ven amarrados en la pequeña isla de Koufonisi, al sur de la isla de Creta, el 26 de septiembre de 2025. Tras un presunto ataque con drones en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, Atenas ha declarado que garantizará la seguridad de la navegación en sus aguas. La Flotilla Global Sumud, que transporta activistas, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg, culpó a Israel de más de una docena de explosiones ocurridas alrededor de sus barcos frente a las costas de Grecia la noche del 24 de septiembre de 2025.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

El último barco de la Global Sumud Fotilla con destino a Gaza que quedaba navegando en el Mediterráneo -el Marinette-, fue interceptado este viernes, confirmó la organización.

El Marinette -con bandera polaca-, con seis tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión por una avería, por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el jueves, en la operación del Ejército israelí contra la flotilla, en aguas internacionales.

Un activista ondea la bandera palestina mientras un barco que transportaba a la activista climática sueca Greta Thunberg y a otros activistas, parte de una flotilla civil que busca romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, zarpa del puerto de Barcelona el 31 de agosto de 2025. Activistas a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza informaron que buques de guerra israelíes rodearon varias de sus embarcaciones el miércoles y que la interceptación de las embarcaciones principales estaba en marcha. "Los buques de guerra se están acercando para interceptar la flotilla; solo quedan 81 millas náuticas hasta Gaza", declaró el contingente magrebí de la Flotilla Global Sumud en un comunicado. La política francesa Marie Mesmeur y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan también informaron que sus barcos estaban siendo interceptados.
Un activista ondea la bandera palestina mientras un barco que transportaba a la activista climática sueca Greta Thunberg y a otros activistas, parte de una flotilla civil que busca romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, zarpa del puerto de Barcelona el 31 de agosto de 2025.
AFP

Las imágenes del barco emitidas en directo muestran el acercamiento de un navío militar y el abordaje israelí en torno a las 10:29 hora local (7:29 GMT) a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.

El comité de la flotilla denunció la interceptación ilegal de 42 barcos en total de la misión que trasportaban ayuda humanitaria y voluntarios para "romper el asedio ilegal de Israel a Gaza".

"Nuestra determinación de enfrentar las atrocidades de Israel y apoyar al pueblo palestino permanece inquebrantable", declaró la expedición marítima tras el operativo.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por decenas de barcos que salieron de España, Túnez, Italia y Grecia, consistía en la misión humanitaria más amplia organizada hasta el momento con cientos de voluntarios de más de cuarenta nacionalidades.

Flotilla-Ayuda-Gaza-AFP.jpg
Flotilla con ayuda humanitaria para Gaza
Foto: AFP

Otra misión, llamada Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, continúa su travesía hasta Gaza y navegaba con nueve barcos este viernes a la altura de la isla de Creta, según su página de rastreo.

