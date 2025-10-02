“Gestionamos que sean devueltas a España": MinInterior sobre colombianas en flotilla a Gaza

Durante la apertura de la II Cumbre Internacional contra la Trata de Personas que se realiza en Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno está haciendo “fuertes” gestiones para lograr que las dos colombianas detenidas a bordo de la flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza, puedan ser devueltas a España, el país de donde partieron a esta misión humanitaria.

“El Gobierno está haciendo gestiones pertinentes y muy fuertes para que sean liberadas y devueltas otra vez a España, porque tengo entendido que ellas entraron por España (…). En eso el Gobierno está trabajando para que sean llevadas a España de forma inmediata, porque lo que hizo Israel es terrorismo, es piratería. Cuando uno ve las imágenes, ahí no hay ninguna acción de ningún Estado de Israel. Es invadir en aguas internacionales, en el Mediterráneo, unas naves de una forma como si fueran piratas, como si fueran terroristas”, aseguró.

El ministro Benedetti dijo que es poca la información que tienen al respecto; sin embargo, por ahora saben que están bien de salud, pero esperan que sean liberadas lo más pronto posible.

Sobre la salida de la delegación consular de Israel, como anunció el presidente Petro producto de la detención de las colombianas, el MinInterior señaló que deberá ser de inmediato: “Lo que se estudiará es si el cónsul se va o se queda por aquel tema de las visas”, agregó.



El ministro también se refirió a la descertificación en materia de narcotráfico y a la baja calificación que recibió Colombia frente a la lucha contra la trata de personas por parte de Estados Unidos, y dijo que, en medio de las tensas relaciones entre los presidentes Petro y Trump, el país debe “acostumbrarse” a estar mal calificado.

“(…) Con todos los esfuerzos que hemos hecho, con todas las interacciones que tenemos con Europol, Interpol, con el presupuesto que ha subido del 2020 al 2025 en un 605 %, no compartimos para absolutamente nada la calificación baja y mala que nos dio Estados Unidos el martes, en la última semana. Tendremos que acostumbrarnos, porque me imagino que, debido a las relaciones Trump-Petro, estaremos calificados mal para absolutamente todo. He preguntado y todavía no tengo el número de cuántas calificaciones nos hacen falta aportar: ya fue la descertificación, fue esta, falta la de Derechos Humanos y me dicen que como otras 6 o 7 más”, indicó.

Asimismo, el jefe de la cartera del Interior detalló que este año en el país se han presentado 187 denuncias relacionadas con trata de personas, y que los departamentos con más casos son Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Meta.

Publicidad

A su vez, informó que durante el 2025 se han abierto 38 investigaciones conjuntas con 19 países y se han repatriado 69 personas, en su mayoría mujeres.