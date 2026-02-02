En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Área Metropolitana pidió cárcel para Juan David Palacio; borró información y desactivó cámaras

Área Metropolitana pidió cárcel para Juan David Palacio; borró información y desactivó cámaras

La audiencia fue programada para el próximo jueves 12 de febrero a las 2:30 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad