Benedetti era el delegado de La U con el Gobierno para poner a Ariel Aduen en Fonade, según testigo

El caso Fonade es el más avanzado que hay en la Corte Suprema contra Armando Benedetti. La investigación ha sido desarrollada por la magistrada Cristina Lombana, quien con un auto de acusación de 140 páginas llevará a juicio al ministro del interior.

Mañanas Blu 10:30 conoció la declaración oficial ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de uno de los principales testigos con los que cuenta el expediente. Se trata de Héctor Julio Álvarez, un ingeniero cordobés que trabajó en Fonade en 2016 y 2017 y era del círculo de poder de los senadores del Partido de la U que capturaron la entidad. El exfuncionario de Fonade firmó un principio de oportunidad con la fiscalía después de ser detenido por la investigación en el caso Fonade.

La magistrada Lombana viajó a Montería a interrogar a Álvarez en calidad de testigo en julio del 2023, en el marco de una investigación contra Eduardo Tous de la Ossa, quien fue representante por el partido de la U (2014-2018). En varios pasajes dio detalles de la participación de Benedetti en el caso Fonade, por lo cual esa declaración fue trasladada al expediente y se podrá usar como prueba en el juicio.

Según Álvarez, la gerencia para Ariel Aduen en Fonade salió de una reunión en la oficina de Benedetti: “la hoja de vida, es socializada a como sea el compromisario, si no estoy mal, que era Armando Benedetti, y era de las labores de llevarla a palacio, de una reunión que se dio en el Capitolio, en la oficina de él. Que solamente había que llevarla, porque era la cuota de un consenso. Creo que esa hoja de vida venía del lado del equipo político del senador Bernardo Elías” [sic].



Después de ese episodio, los congresistas de la U habrían ido a palacio a darle la hoja de vida de Ariel Aduen al gobierno: “Yo una vez sí entré al palacio y nos atendió Néstor Humberto, el Dr. Néstor Humberto, que era ministro y una señora María Lorena. Fui en compañía de Bernardo y de Musa a tocar el tema de que ellos habían votado por Santos, pero no tenían oportunidad de demostrar profesionalmente que la bancada de la U tuviera una presencia en su gobierno. Es más, por eso hago referencia ahí a una reunión que hubo en la oficina de Armando Benedetti. Yo estaba siempre en todas esas reuniones doctora, le hago claridad, como se lo hice a la señora fiscal, Benedetti era como el compromisario”. [sic]

El Partido de la U, según el testigo, se sentía sin una participación importante en el Gobierno después del apoyo entregado a Santos y Fonade habría sido el vehículo para satisfacer esa demanda. Armando Benedetti habría sido el vocero y enlace entre la bancada y el gobierno. Así lo manifestó el exfuncionario de Fonade: “No, eso ya como que es un tema interno de partidos, de que como que él era el que tenía la relación con el Gobierno Nacional. Bancada eso como (inaudible) atender a 20-30 senadores, se vuelve loco cualquiera, entonces como que eso interno ya de históricamente en Colombia de cómo funcionan los partidos”. [sic]

Más allá de haber liderado, presuntamente, la llegada de Ariel Aduen a la gerencia de Fonade, el despacho de Cristina Lombana investigó el presunto favorecimiento del entonces senador a Certicámara S.A. para que se quedara con un contrato en Fonade. Eso es lo que sostienen otros testigos como Jorge Iván Henao Ordóñez, entonces asesor de gerencia de Fonade.

Publicidad

Ya se terminaron de decretar las pruebas que pidió el ministro Benedetti. El siguiente paso será decretar la fecha de audiencia pública para el inicio del juicio por parte de la secretaría de la sala especial de primera instancia.

Blu Radio consultó con las tres personas, aparentemente mencionadas por Álvarez, el ministro del Interior quien al cierre de ese informe no allegó ninguna respuesta.