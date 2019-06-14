Blu Radio Fonade
Fonade
-
Corte Suprema decretó pruebas en inicio de juicio contra Benedetti por presunta corrupción en Fonade
La Corte Suprema de Justicia ordenó la práctica de varias pruebas dentro del proceso que se adelanta contra Ministro del Interior, Armando Benedetti, señalado del delito de tráfico de influencias por su presunta participación en el escándalo de corrupción dentro de Fonade
-
Capturan a los exsenadores Bernando ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile por caso Fonade
El caso Fonade ha sido objeto de investigaciones durante varios años debido a la corrupción en la contratación dentro de esta entidad.
-
Fondo de Precios de los Combustibles no cumplió su objetivo y debe liquidarse: Contraloría
La Contraloría dice que el saneamiento es viable siempre y cuando se cumplan las distintas variables de los supuestos económicos
-
Armando Benedetti tiene ocho procesos en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
El alto tribunal anunció una nueva investigación por el delito de concusión relacionado con el caso de Fiduprevisora.
-
Jorge Iván Henao, testigo estrella contra Armando Benedetti por caso Fonade, declarará en la Corte
El próximo lunes, 4 de septiembre, sobre las 8:30 de la mañana, Jorge Iván Henao debe asistir de manera presencial a la Corte Suprema de Justicia por el caso Fonade.
-
Aplazan audiencia de Armando Benedetti después de que recusara a magistrada que lo investiga
Cabe recordar que Jorge Iván Henao, testigo clave en el caso Fonade contra Armando Benedetti, fue condenado por participación en un presunto entramado de corrupción.
-
Corte Suprema le negó a Armando Benedetti el aplazamiento de la indagatoria del caso Fonade
El despacho de la magistrada Cristina Lombana negó una solicitud de Armando Benedetti de aplazar la indagatoria programada para este martes, 15 de agosto, por caso Fonade.
-
Jorge Iván Henao fue condenado a 26 meses y 12 días de prisión por el caso Fonade
Jorge Iván Henao es el testigo estrella contra Armando Benedetti por el caso de corrupción del extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade.
-
Corte Suprema de Justicia cita a indagatoria a Armando Benedetti por caso Fonade
La citación para indagatoria está programada para el próximo 15 de agosto. El escándalo se relaciona con el Fondo Financiero de Proyectos de la República.
-
Condenan por corrupción a testigo clave contra Armando Benedetti por escándalo de Fonade
Fue durante la audiencia de este martes que dio a conocer dicha decisión, pero no será hasta el próximo 1 de agosto cuando se conozca el monto de la condena.