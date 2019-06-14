En vivo
Blu Radio  / Fonade

Fonade

  • Armando-Benedetti-AFP.jpg
    Ministro de Interior, Armando Benedetti
    Foto: AFP
    Judicial

    Corte Suprema decretó pruebas en inicio de juicio contra Benedetti por presunta corrupción en Fonade

    La Corte Suprema de Justicia ordenó la práctica de varias pruebas dentro del proceso que se adelanta contra Ministro del Interior, Armando Benedetti, señalado del delito de tráfico de influencias por su presunta participación en el escándalo de corrupción dentro de Fonade

  • musa -ñoño.PNG
    Musa Besaile-'Ñoño ' Elías
    Foto: simunistradas
    Judicial

    Capturan a los exsenadores Bernando ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile por caso Fonade

    El caso Fonade ha sido objeto de investigaciones durante varios años debido a la corrupción en la contratación dentro de esta entidad.

  • Combustibles.jpg
    Blu Radio: AFP
    Blu Radio: AFP
    Nación

    Fondo de Precios de los Combustibles no cumplió su objetivo y debe liquidarse: Contraloría

    La Contraloría dice que el saneamiento es viable siempre y cuando se cumplan las distintas variables de los supuestos económicos

  • Armando Benedetti.jpg
    Armando Benedetti
    Foto: Facebook Armando Benedetti
    Judicial

    Armando Benedetti tiene ocho procesos en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

    El alto tribunal anunció una nueva investigación por el delito de concusión relacionado con el caso de Fiduprevisora.

  • 314717_Foto: Fonade / Google Maps
    Foto: Fonade / Google Maps
    Primicia
    Judicial

    Jorge Iván Henao, testigo estrella contra Armando Benedetti por caso Fonade, declarará en la Corte

    El próximo lunes, 4 de septiembre, sobre las 8:30 de la mañana, Jorge Iván Henao debe asistir de manera presencial a la Corte Suprema de Justicia por el caso Fonade.

  • Armando Benedetti
    Armando Benedetti
    GUILLERMO LEGARIA/AFP
    Judicial

    Aplazan audiencia de Armando Benedetti después de que recusara a magistrada que lo investiga

    Cabe recordar que Jorge Iván Henao, testigo clave en el caso Fonade contra Armando Benedetti, fue condenado por participación en un presunto entramado de corrupción.

  • Armando Benedetti.jpg
    Benedetti fue llamado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.
    Foto: Facebook Armando Benedetti
    Primicia
    Judicial

    Corte Suprema le negó a Armando Benedetti el aplazamiento de la indagatoria del caso Fonade

    El despacho de la magistrada Cristina Lombana negó una solicitud de Armando Benedetti de aplazar la indagatoria programada para este martes, 15 de agosto, por caso Fonade.

  • 314717_Foto: Fonade / Google Maps
    Foto: Fonade / Google Maps
    Primicia
    Judicial

    Jorge Iván Henao fue condenado a 26 meses y 12 días de prisión por el caso Fonade

    Jorge Iván Henao es el testigo estrella contra Armando Benedetti por el caso de corrupción del extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade.

  • Armando Benedetti.jpg
    Armando Benedetti
    Foto: AFP
    Judicial

    Corte Suprema de Justicia cita a indagatoria a Armando Benedetti por caso Fonade

    La citación para indagatoria está programada para el próximo 15 de agosto. El escándalo se relaciona con el Fondo Financiero de Proyectos de la República.

  • Armando Benedetti
    Foto: Facebook Armando Benedetti
    Judicial

    Condenan por corrupción a testigo clave contra Armando Benedetti por escándalo de Fonade

    Fue durante la audiencia de este martes que dio a conocer dicha decisión, pero no será hasta el próximo 1 de agosto cuando se conozca el monto de la condena.

