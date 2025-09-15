Corte Suprema decretó pruebas en inicio de juicio contra Benedetti por presunta corrupción en Fonade

En la tarde de este lunes 15 de septiembre se instaló la audiencia preparatoria dentro del proceso que se sigue contra el jefe de la cartera política por el caso Fonade. Según la providencia, la investigación tiene origen en señalamientos de que Benedetti, junto con los excongresistas Musa Besaile y Bernardo 'Ñoño' Elías, habría recibido como cuota política el manejo de entidades como el Fonade.

Benedetti es señalado por supuestamente direccionar la contratación de Fonade por más de 1000 millones de pesos a favor de la empresa Certicamara S.A.

Fue en febrero de este año cuando la Sala de Instrucción lo acusó formalmente y lo que está investigando concretamente la Corte Suprema es si Benedetti influyó en directivos del Fonade para presuntamente manipular los requisitos de la licitación y asegurar que Certicamara S.A. fue la ganadora

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

En esta nueva fase procesal, la Corte decretó pruebas solicitadas por la Procuraduría General de la Nación y la defensa de Benedetti.

Por su parte, el Ministerio Público le solicitó a la Corte los testimonios de funcionarios y exfuncionarios de Fonade, como Hernán Mejía y Pedro Reina Palacios, mientras que la defensa del ministro del Interior pidió un oficio a la Secretaría del Senado para verificar si en 2016 y 2017 se citó a funcionarios de Fonade a debates de control político, esto mientras Benedetti fungía como Senador.

Una vez quede en firme, la práctica de pruebas se adelantará con participación de las partes y bajo control judicial para garantizar el derecho de contradicción, y la misma Sala de Primera Instancia notificará a las partes para una nueva audiencia.