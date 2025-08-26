“Toman a un soldado y los 33 retenidos se devolvieron por él”: comandante por secuestro en Guaviare

Un total de 34 miembros de las fuerzas militares permanecen secuestrados en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, Guaviare, tras varios enfrentamientos en la zona. La situación se desencadenó, luego de la operación militar contra las disidencias de las Farc, específicamente el Bloque Amazonas.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en Recap de Blu radio que, durante la operación del pasado domingo, se neutralizó a alias ‘Chito’, también conocido como Dumar, cabecilla del Bloque Móvil Martín Villa, junto con otros integrantes del grupo armado ilegal.

Durante el proceso de consolidación y registro del área, después de los intensos combates, la población civil tomó a uno de los soldados, lo que llevó a un grupo de 33 militares a regresar por él. Posteriormente, esta comunidad, cuyo número ha ido en aumento, rodeó y tiene secuestrados a los soldados.

"La población toma a uno de nuestros hombres, se lo lleva y nosotros tuvimos que devolvernos por él. Se devuelve un grupo de 33 en total, junto con el que había sido inicialmente secuestrado. La comunidad que los tiene retenidos se ha venido agrandando en la medida que otro cabecilla, que hace presencia en la región, ha venido hablando con la población para que el número sea cada vez mayor y rodee y tenga secuestrados a los 34 miembros de la fuerza", conto Cubides.

Las autoridades han denunciado el secuestro ante la Fiscalía General de la Nación y planean llevar el caso a instancias internacionales. La Defensoría del Pueblo de Guaviare, junto con delegados de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP OEA), ha iniciado conversaciones para buscar la liberación de los soldados.

"Nosotros denunciamos este secuestro, ya lo hicimos ante la Fiscalia General de la Nación, también lo vamos a hacer ante instancias internacionales y exigimos la liberación de nuestros soldados", dijo el oficial.

Una de las denuncias más graves es la advertencia de un posible ataque. La misma comunidad ha informado a los soldados secuestrados que individuos con pasamontañas y trajes oscuros planean atacarlos con drones.

"La comunidad sigue siendo constreñida, inclusive, nos ha manifestado de que tiene una intención de atacarnos", dijo.

El almirante Cubides explicó que, en el suroriente del país, incluyendo Guaviare, hay presencia del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez (facción de Mordisco) y del Bloque Jorge Suárez Briceño (facción de alias Calarcá).

Estas disidencias se separaron a fines de 2022, debido a desacuerdos sobre el control de economías ilícitas y el narcotráfico.

