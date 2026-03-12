Crece la venta de tiquetes aéreos hacia Colombia y mantiene el alza desde 2023

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), la venta de tiquetes aéreos hacia Colombia continúa creciendo y confirma una tendencia al alza que se mantiene desde 2023. Durante 2025 se registraron 1.077.935 pasajes vendidos con destino al país, frente a 895.655 tiquetes vendidos en 2023. Esto demuestra un crecimiento importante en los últimos años en el turismo receptivo.

El último trimestre de 2025 fue el periodo con mayor número de pasajes vendidos, al alcanzar 328.406 tiquetes, lo que representó un crecimiento del 5,4 % frente al mismo periodo de 2024. Este comportamiento confirma la tendencia positiva del turismo internacional hacia Colombia.

Entre los países que más compraron tiquetes hacia Colombia se encuentran Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total. Le siguen México con 11,3%, España con 7,4%, Brasil con 6,3% y Ecuador con 5,7%, mercados claves para la llegada de visitantes internacionales.

Según explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, algunas ciudades del país registraron crecimientos significativos en la recepción de estos viajeros. San Andrés fue el destino con mayor aumento, con un crecimiento de 25,6% y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también presentó un comportamiento positivo, con un incremento de 12,4% y aproximadamente 225 mil tiquetes, seguido de Cartagena, con un crecimiento de 6,2% .



En contraste, Bogotá registró una leve disminución de 0,7 % con cerca de 401 mil tiquetes vendidos. Sin embargo, la capital sigue siendo el principal punto de entrada aérea al país y un eje fundamental en la conectividad internacional de Colombia.