En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Fórmula Gilberto Murillo - Luz María Zapata: "Somos el centro verdadero de los territorios"

Fórmula Gilberto Murillo - Luz María Zapata: "Somos el centro verdadero de los territorios"

"Nuestra fórmula ofrece al país un gran conocimiento de los territorios y del contexto internacional", afirmó Murillo, destacando que su objetivo es alejar a la nación de los extremos y del "estrés nacional" de la polarización.

Publicidad

Publicidad

Publicidad