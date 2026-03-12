Fórmula Gilberto Murillo - Luz María Zapata: "Somos el centro verdadero de los territorios"

En diálogo con Mañanas Blu, el candidato presidencial Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata, su fórmula vicepresidencial, definieron su unión no solo como una dupla electoral, sino como una alianza estratégica destinada a transformar el país mediante un enfoque que prioriza los territorios y la construcción de consensos.

Frente a las críticas y encuestas que posicionan a otros candidatos como Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella en los primeros lugares, Murillo fue enfático en que su campaña representa un "centro verdadero". Según el candidato, a diferencia del centro tradicionalmente "bogotano" o académico, su propuesta nace de las necesidades de las provincias y busca combatir problemas estructurales como el racismo institucional, la exclusión social y el centralismo.

"Nuestra fórmula ofrece al país un gran conocimiento de los territorios y del contexto internacional", afirmó Murillo, destacando que su objetivo es alejar a la nación de los extremos y del "estrés nacional" de la polarización.

El excanciller Luis Gilberto Murillo Foto: AFP

Luz María Zapata: gestión de consensos

Por su parte, Luz María Zapata, quien inicialmente aspiró a una precandidatura independiente pero desistió por los altos costos económicos, explicó que se unió a Murillo tras sentirse inspirada por su visión de país.



Zapata, reconocida por su labor con el empresariado y la defensa de los derechos de las mujeres, tendrá la tarea fundamental de construir puentes entre el gobierno, los gremios económicos y las entidades territoriales.

Durante la entrevista, Zapata fue clara al distanciarse de su pasado personal, rechazando discutir su relación con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y enfatizando que su participación en esta contienda se basa en su propia trayectoria e independencia política. "Esta es la fórmula que más me inspira... nos complementamos perfectamente", señaló al definirse como una líder conciliadora.

