Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría pide suspender millonario contrato de obras viales en Barrancabermeja

Procuraduría pide suspender millonario contrato de obras viales en Barrancabermeja

El proyecto, cuyo valor asciende a $21.407.027.292, tiene como objetivo realizar obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en el distrito petrolero.

