Procuraduría pide suspender millonario contrato de obras viales en Barrancabermeja

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión de Colombia – Foncolombia a suspender el proceso licitatorio para el proyecto de mantenimiento y adecuación de infraestructura vial en Barrancabermeja, tras detectar presuntas irregularidades en la estructuración del contrato.

El proyecto, cuyo valor asciende a $21.407.027.292, tiene como objetivo realizar obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en el distrito petrolero. Sin embargo, el ente de control advirtió varias deficiencias en el proceso que podrían afectar los principios de transparencia y libre competencia en la contratación pública.

Según la Procuraduría, uno de los principales hallazgos es que el proceso de contratación no fue publicado en la plataforma oficial de contratación pública SECOP II, sino únicamente en la página web de Foncolombia. Esta situación, señaló el organismo de control, podría limitar la pluralidad de oferentes y restringir la participación de posibles interesados.

A esto se suma que la entidad contratante omitió la publicación de las especificaciones técnicas del proyecto, lo que impide verificar aspectos clave como los materiales requeridos, los trabajos a ejecutar, el presupuesto estimado y los requisitos mínimos para garantizar la adecuada ejecución del contrato.



Igualmente, la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública hizo reparos al proceso al evidenciar que el proyecto no empleó los documentos tipo establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, como lo exige la normativa vigente en materia de contratación estatal.

Ante estas inconsistencias, la Procuraduría exhortó a Foncolombia a suspender el proceso licitatorio y adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de moralidad, transparencia, legalidad, imparcialidad, publicidad y selección objetiva en la contratación pública.

El ente de control reiteró que continuará realizando seguimiento a este proceso para evitar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a obras de infraestructura en Barrancabermeja