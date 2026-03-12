En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “En mi gobierno no habrá ni Wadith Manzur ni Benedetti”: Sergio Fajardo

“En mi gobierno no habrá ni Wadith Manzur ni Benedetti”: Sergio Fajardo

El candidato enfatizó que su objetivo es devolverle la dignidad a la palabra "servidor público" y construir una cultura de convivencia ciudadana. Fajardo vinculó su postura ética con su formación académica, señalando que el rigor de las matemáticas es su principal herramienta contra la deshonestidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad