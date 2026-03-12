En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En riesgo 300 estudiantes por muros que amenazan con colapsar en colegio de Santander

En riesgo 300 estudiantes por muros que amenazan con colapsar en colegio de Santander

La Contraloría de Santander en una visita al colegio Manuela Beltrán de El Playón, hizo un llamado a Mineducación y la Gobernación de Santander a cumplir un fallo de la Corte Constitucional.

