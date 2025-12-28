Ministerio de Educación anunció millonaria inversión hacia la Universidad del Atlántico en 2026

Una inversión de al menos 8.100 millones de pesos de parte del Ministerio de Educación estaría próxima a llegar a las arcas de la Universidad del Atlántico en el 2026, según lo anunciado por su rector encargado, Rafael Castillo Pacheco, a través de las redes sociales.

La buena noticia fue confirmada por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, luego de una junta enmarcada en el proceso de vigilancia que hoy se adelanta sobre esta alma mater.

Así las cosas, $6.800 millones serán llevados hacia programas de gratuidad, mientras que los otros $1.300 millones los invertirán en la terminación de proyectos como la sede en el municipio de Soledad y el teatro de Bellas Artes.

“El viceministro Ricardo Moreno nos hizo importantes anuncios: $6800 millones de pesos de recursos de gratuidad, que destinaremos, para programas de bienestar de estudiantes; $1300 millones para terminación de teatro de Bellas Artes y continuidad en proyecto de sede Soledad”, fueron las palabras que escribió Castillo en su plataforma de X.



Hay que recordar que la Universidad del Atlántico reanudará sus clases presenciales el próximo 15 de enero para terminar el segundo semestre académico de 2025, el cual había sido suspendido en octubre por los mismos estudiantes, en medio de las protestas contra el Consejo Superior tras la escogencia de Leyton Barrios como rector.

Basado en el cronograma oficial, las clases se extenderán hasta el 24 de enero, para luego dar paso a los exámenes finales entre el 26 y el 31 de enero, y cumplir con los supletorios desde el 27 de enero hasta el 2 de febrero.

Las habilitaciones tendrán lugar entre el 3 y 4 de febrero, al tiempo que el periodo académico 2025-2 tiene previsto cerrarse de forma definitiva el 6 de febrero.

Rafael Castillo manifestó en una entrevista con Blu Radio que las directrices que recibió desde el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.