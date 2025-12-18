En vivo
Rafael Castillo, rector (e) de la Universidad del Atlántico, tiene una suspensión vigente

Rafael Castillo, rector (e) de la Universidad del Atlántico, tiene una suspensión vigente

La Procuraduría lo suspendió por cuatro meses y la decisión fue ratificada en segunda instancia.

Rafael Ángel Castillo, rector.png
Rafael Ángel Castillo junto al gobernador Eduardo Verano y la representante del presidente de la República ante el Consejo Superior, Melissa Obregón.
Gobernación del Atlántico.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

