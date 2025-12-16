En vivo
Exrectores de la Universidad Nacional piden a la Procuraduría intervenir por crisis en la Rectoría

Exrectores de la Universidad Nacional piden a la Procuraduría intervenir por crisis en la Rectoría

10 exrectores de la Universidad Nacional piden al Ministerio Público intervenir por crisis en la rectoría de la institución tras los fallos del Consejo de Estado sobre las designaciones de José Ismael Peña y Leopoldo Munera.

