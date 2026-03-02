En vivo
Contraloría alerta por orden de eliminar diques sin estudios en emergencia invernal

Contraloría alerta por orden de eliminar diques sin estudios en emergencia invernal

Recientemente, en una comunicación pública, el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo del agua, por lo cual solicitó evaluar su demolición.

