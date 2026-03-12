En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Sergio Fajardo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Ricardo Roa seguirá al frente de Ecopetrol, pese a imputación por tráfico de influencias

Ricardo Roa seguirá al frente de Ecopetrol, pese a imputación por tráfico de influencias

La imputación fue presentada ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá en una audiencia virtual en la que Roa, quien compareció acompañado de su defensa, no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad