Ricardo Roa seguirá al frente de Ecopetrol, pese a imputación por tráfico de influencias

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue imputado este miércoles por la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

La imputación fue presentada ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá en una audiencia virtual en la que Roa, quien compareció acompañado de su defensa, no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Según la Fiscalía, Roa puede haber utilizado de manera indebida su posición como presidente de Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, para favorecer intereses particulares, presuntamente en beneficio del empresario y expolicía Juan Guillermo Mancera.

La investigación señala que, al parecer, la presunta influencia tiene que ver con decisiones y oportunidades de negocio en Hocol, una filial de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas.



A propósito de la imputación,la junta directiva de Ecopetrol, señaló a través de un comunicado, que acudirán a la presunción de inocencia y el debido proceso mientras revisa el caso. La junta cuenta con el acompañamiento de firmas de consultoría para analizar posibles efectos sobre la información financiera y los valores de la compañía antes de tomar una decisión formal sobre la continuidad de Roa, sin embargo, de momento, sigue en su cargo.

"La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso. En sesión universal adelantada el día de hoy determinó que, en cumplimiento del deber fiduciario (Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno), seguirá actuando conforme con la debida diligencia y el protocolo establecido para ello, que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto. La Junta Directiva ha recibido de forma oportuna y completa información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional", señala el comunicado.

Comunicado Ecopetrol Foto: Ecopetrol

El caso

El caso se centra en la compraventa de un apartamento en Bogotá que pertenecía a la empresa Princeton International Holding, vinculada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono. Para la Fiscalía, Mancera supuestamente actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, cuyo valor rondó los 1.800 millones de pesos (unos 460.000 dólares).

Las autoridades investigan si tras esa operación inmobiliaria empresas vinculadas a Mancera fueron favorecidas con contratos o negocios relacionados con Ecopetrol o sus filiales.

Roa, quien asumió la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, ha negado irregularidades y sostiene que la compra del inmueble se realizó con recursos propios y dentro de la legalidad.

Antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol, Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cargo por el que también fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber violado los topes financieros de dicha campaña.